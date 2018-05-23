Политспиритизм

Опять русские танки и гражданский дух

П. Михалко, глава представительства ЕС в Кишинёве: «Теперь, благодаря Европейскому союзу, Молдова может путешествовать легче и быстрее».

А молдавским гражданам скоро станет трудней, медленней и дороже. (С 2020 года для граждан тех стран, у которых с Европейским союзом действует безвизовый режим, изменятся правила въезда в Шенгенскую зону.)

Б. Цырдя, депутат от ПСРМ: «Даже Рузвельт, Че Гевара или Кеннеди с треском провалили бы выборы, узнай народ, что они кандидаты от ДПМ».

Недооцениваете вы таких серьёзных политиков. Они никогда и не пошли бы на выборы кандидатами от ДПМ.

А. Цэрану, политический аналитик: «Лидеры правых политических сил Молдовы должны понимать, что без поднятия гражданского духа они не придут к ожидаемому результату…Олигархический дух следует изгнать из рядов проевропейских сил и, в первую очередь, из умов политических лидеров».

Можно понимать, что политический спиритизм уже входит в арсенал правых политических сил. Следующий шаг – снятие порчи неизбрания в парламент и эликсир от смещения с должности.

О. Нантой, политолог: «Кто станет хозяином Кишинёва – проевропеец или симпатизант идеи прихода в Молдову русских танков?»

Вроде бы взрослый человек, политолог с электротехническим образованием, а всё в танчики играет. А может, быть танкистом – это голубая мечта его детства?

П. Филип, премьер-министр: «Люди продолжат уезжать из Молдовы до тех пор, пока им не будут предоставлены зарплаты, качественные медицинские услуги, построены хорошие дороги и так далее. Не существует волшебной палочки, чтобы за ночь решить эту проблему».

За ночь не решить – хоть с палочкой, хоть без неё. Но уже есть большой прогресс: не один год понадобился кабинету министров, чтобы обозначить проблему. Осталось только найти, кто её решит.

Т. Бэсеску, экс-президент Румынии и почётный председатель Партии национального единства (ПНЕ) (из выступления на пресс-конференции): «Подумайте, что будет с городом, если Чебан выиграет».

Да, действительно… А что будет? Ну хуже, чем при вашем «крестнике», не будет, а вот горшочки с молдавской землёй в Бухарест Чебан точно не повезёт.