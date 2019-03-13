Политолог рассказал, как будет происходить “жесткая” борьба “Акум” с олигархами

Авторский комментарий Богдана Цырди от первого лица.



Как будет бороться АКУМ с олигархами, будучи в оппозиции?

Борьба будет очень жесткой. Все олигархи уже дрожат от страха перед 26 депутатами (пока 26) из блока АКУМ!

Конечно, с таким количеством депутатов нельзя назначить спикера, правительство, принять закон, постановление, поменять хотя бы уборщицу в парламенте, не то, чтобы сместить генпрокурора или директора НАЦ!

Тем не менее, у блока АКУМ есть много вариантов «жесткой борьбы» с олигархами:

1. Олигархи будут люто воровать, а АКУМ – яростно критиковать.

2. Олигархи будут проводить повальные приватизации, а АКУМ будет выходить с очень жесткими декларациями!

3. Предприятия, больницы и школы будут закрывать, а АКУМ будет свирепо протестовать.

4. Всех критиков режима будут бросать в тюрьму, а АКУМ выйдет с лайвами в фейсбук.

5. Цены будут расти, зарплаты и пенсии – падать. А АКУМ будет граждан жалеть и очень жалобно плакать.

И вот так пройдут 4 года “беспощадной борьбы” с олигархами.

А там новые выборы, новые обещания, новый мандат…