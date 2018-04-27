Политолог раскрыл совпадения визитов Додона и Путина в Санкт-Петербург

Глава государства вылетел в северную столицу России в тот же день, что и российский лидер. Об этом, а также о других совпадениях визитов двух президентов в Санкт-Петербург на своей странице в соцсети написал Богдан Цырдя.

– Интересные рабочие графики у Игоря Додона и Владимира Путина. 26 апреля Владимир Путин вылетел с рабочим визитом в Санкт-Петербург. В тот же день и Игорь Додон вылетел с рабочим визитом в Санкт-Петербург. Владимир Путин проведет в Санкт-Петербурге два дня. И Игорь Додон, чисто случайно, конечно, пробудет в Санкт-Петербурге два дня. Владимир Путин посетил Политехнический университет и Совет законодателей, в состав которого входят председатели законодательных органов власти субъектов РФ. И Игорь Додон, чисто случайно, провел встречи с губернатором Санкт-Петербурга (назначенец ВВП), «российскими официальными лицами», а также с нашей молодежью из северной столицы России (из Политехнического университета?). Убежден, что очень скоро Игорь Додон выйдет с очень интересными инициативами и заявлениями. Случайность? Не думаю, – отметил он.

Напомним, что вчера глава государства вылетел в Санкт-Петербург с коротким рабочим визитом. Отметим также, что ранее Игорь Додон выражал надежду на скорую встречу с Владимиром Путиным и рассказал, о чем собирается говорить с российским лидером.