Политолог: “Наша партия” стала пособником режима

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Богдан Цырдя – об игре пособников режима против президента.

На днях сайт, близкий к Ренато Усатому, выдал очередную антироссийскую мерзость. Дескать, у Плахотнюка и Додона те же кураторы в Москве!

Интересно, кто надоумил их написать об этом? Кураторы из Вашингтона? Получается, что это Москва, чуть ли не угрожая жизни демократам, потребовала от них треснуть саму себя!

А именно: 1. Открыть офис НАТО (декабрь 2017) 2. Запретить российские новостные программы (декабрь 2017) 3. Аннулировать статус русского языка как языка межнационального общения (июнь 2018) 4. Выслать 5 российских дипломатов 5. Выслать более 100 российских политологов и журналистов 6. Объявить вице-премьера Дмитрия Рогозина персоной нон грата 7. Потребовать с трибуны ООН вывод российской ОГРВ 8. Запретить молдавским чиновникам и депутатам участвовать в саммитах СНГ 9. Заблокировать ротацию российского ОГРВ через Кишиневский аэропорт (2015-2017) 10. Лишить президента Игоря Додона полномочий, отстранить его 5 раз 11. Создать вместе с Грузией и Украиной совместные батальоны для защиты от России 12. Создавать препоны для экспорта молдавской продукции в Россию 13. Голосовать в ПАСЕ, ООН, ОБСЕ за антироссийские резолюции 14. Участвовать с НАТО в военных учениях на Украине и т.д. (“Быстрый трезубец”, “Платиновый орел” 2017-2018), вопреки сопротивлению президента 15. Объявить решением КС от 5 мая 2017, что Приднестровье – под российской оккупацией!

ДПМ продвигала всю эту ахинею, президент и ПСРМ сопротивлялись. Или в этом и состоит бином? Но при этом ПАС-ДА ликовала, а “Наша партия” молчала в тряпочку.

Скажем открыто – данная позиция НП не просто русофобская. Она антироссийская и антимолдавская. Ведь получается, что во всем беспределе, нищете и коррупции, что воцарились в Молдове, виноват не Запад, а Россия! Виноват не альянс, то есть, ДПМ, ЛП, ЛДПМ, ПАС, а оппозиция и президент!

И вот такой подлостью эти господа опять хотят оболванить граждан и привести к власти Альянс за евроинтеграцию.

Получится у пособников игра? Не думаю.