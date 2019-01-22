Политолог: “Наша партия” стала пособником режима

Богдан Цырдя – об игре пособников режима против президента.
На днях сайт, близкий к Ренато Усатому, выдал очередную антироссийскую мерзость. Дескать, у Плахотнюка и Додона те же кураторы в Москве!
Интересно, кто надоумил их написать об этом? Кураторы из Вашингтона? Получается, что это Москва, чуть ли не угрожая жизни демократам, потребовала от них треснуть саму себя!
А именно:
1. Открыть офис НАТО (декабрь 2017)
2. Запретить российские новостные программы (декабрь 2017)
3. Аннулировать статус русского языка как языка межнационального общения (июнь 2018)
4. Выслать 5 российских дипломатов
5. Выслать более 100 российских политологов и журналистов
6. Объявить вице-премьера Дмитрия Рогозина персоной нон грата
7. Потребовать с трибуны ООН вывод российской ОГРВ
8. Запретить молдавским чиновникам и депутатам участвовать в саммитах СНГ
9. Заблокировать ротацию российского ОГРВ через Кишиневский аэропорт (2015-2017)
10. Лишить президента Игоря Додона полномочий, отстранить его 5 раз
11. Создать вместе с Грузией и Украиной совместные батальоны для защиты от России
12. Создавать препоны для экспорта молдавской продукции в Россию
13. Голосовать в ПАСЕ, ООН, ОБСЕ за антироссийские резолюции
14. Участвовать с НАТО в военных учениях на Украине и т.д. (“Быстрый трезубец”, “Платиновый орел” 2017-2018), вопреки сопротивлению президента
15. Объявить решением КС от 5 мая 2017, что Приднестровье – под российской оккупацией!
ДПМ продвигала всю эту ахинею, президент и ПСРМ сопротивлялись. Или в этом и состоит бином? Но при этом ПАС-ДА ликовала, а “Наша партия” молчала в тряпочку.
Скажем открыто – данная позиция НП не просто русофобская. Она антироссийская и антимолдавская. Ведь получается, что во всем беспределе, нищете и коррупции, что воцарились в Молдове, виноват не Запад, а Россия! Виноват не альянс, то есть, ДПМ, ЛП, ЛДПМ, ПАС, а оппозиция и президент!
И вот такой подлостью эти господа опять хотят оболванить граждан и привести к власти Альянс за евроинтеграцию.
Получится у пособников игра? Не думаю.