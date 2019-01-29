Политолог – избирателям: Не становитесь соучастниками неудачников, воров, предателей и мошенников

Политолог – избирателям: Не становитесь соучастниками неудачников, воров, предателей и мошенников
Комментарий Богдана Цырди от первого лица. 

Парламентские выборы превратились в сумасшедший дом.  Избирателям предлагают выбрать между ворами и бандитами, между миллиардерами и миллионерами. 

Сегодня избиратели могут проголосовать: 

1. За того, кто украл 7 млн евро, то есть, за Нэстасе; 

2. За того, кто украл миллиард леев, то есть, за Киртоакэ; 

3. За того, кто украл миллиард долларов, то есть, за Шора;

4. За того, кто был советником Филата, когда был украден миллиард долларов, то есть за Усатого; 

5. За тех, кто голосовал за выдачу 5 миллиардов леев банкам Шора, то есть, за Санду; 

6. За тех, кто переложил украденный миллиард на народ, то есть за Канду.

А могут проголосовать за тех, кто раскрыл кражу миллиарда, протестовал против кражи, разработал закон об отмене выплаты миллиарда народом, то есть за ПСРМ и ЗВЕЗДУ.

Сложный выбор у избирателей, ей-Богу.

И, безусловно, перед тем как сделать свой выбор в пользу олигархов, вспомните Джорджа Оруэлла: “Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники”. 

 

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