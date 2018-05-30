Политолог: Демпартия мобилизует админресурс для поддержки Андрея Нэстасе

Такое заявление на своей странице в соцсети сделал журналист и эксперт Эрнест Варданян.

Так, он рассказал, что ДПМ дала команду мобилизовать сотрудников муниципальных предприятий и учреждений в поддержку Андрея Нэстасе.

– Во как! А что насчет “беглых преступников” и “олигархов” Цоп? Всё, прошла ненависть – расцвели помидоры? Ну, да, ведь Ион Чебан въедет в примэрию на русском танке – его надо остановить, – сыронизировал Варданян.

Напомним, ранее депутат от ПСРМ Богдан Цырдя ясно показал, насколько активно Демпартия помогает кандидату в генпримары Андрею Нэстасе, используя все доступные рычаги.