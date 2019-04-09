Политолог: Cанду никогда не пойдет на альянс с ПСРМ, потому, что это угрожает власти ДПМ

Авторский комментарий Богдана Цырди от первого лица.

Вчера блок АКУМ через Facebook пригласил ПСРМ на переговоры. Через несколько часов депутат от PAS Думитру Алайба написал в том же Facebook, что они приглашают ПСРМ на дискуссию, а не на переговоры! Вечером Майя Санду высказалась на одном из частных телеканалов, окончательно развеяв все сомнения:

а) Никакой коалиции с ПСРМ не будет;

б) АКУМ никогда не проголосует за Зинаиду Гречаный в качестве спикера (оно и понятно – спикером себя видит Андрей Нэстасе);

в) АКУМ повторяет свое выдвинутое ранее предложение о миноритарном правительстве под мудрым руководством самой Майи Санду!

Ну вы поняли, да? Нэстасе – спикер, Санду – премьер, ПСРМ – в оппозиции (а через год – в тюрьме). Но, в отличие от обычной оппозиции, ПСРМ должна голосовать за всё, что предложит Майя Санду (закрытие школ? больниц? вступление в НАТО?) Ну и как, а главное, о чем, разговаривать с такими людьми?

Тем не менее, сегодня ПСРМ вышла с позицией, которую обозначили Политисполком и парламентская фракция. Суть позиции в следующем: несмотря на отказ АКУМ, социалисты готовы создать парламентское большинство на основе следующих предварительных условий:

а) институциональный блок: спикер – Зинаида Гречаный, возвращение полномочий президенту, контроль над МИД и Минобороны;

б) антикоррупционный блок: отмена закона о миллиарде, создание комиссии по расследованию кражи миллиарда и т.д;

в) социальный блок: материнский капитал, индексация пенсий 2 раза в год;

г) национальный блок: пакет законов по статусам Гагаузии и русскому языку, по возврату вещания российских СМИ. Кстати, сам Евросоюз за эти законы!

Эти предложения были выдвинуты как основа для переговоров! ПСРМ предложила АКУМ внимательно изучить их и прийти со встречными предложениями.

Понимаете суть? ПСРМ готова отдать пост премьера и ключевые министерства блоку, набравшему всего 26 мандатов!

Буквально через 30 минут после пресс-конференции ПСРМ Майя Санду со свойственным ей высокомерием разнесла в пух и прах предложения социалистов! Мол, где здесь борьба с олигархами, где заявление о захваченном государстве? Проще говоря, их позиция о неприятии переговоров была заранее подготовлена!

Уважаемая Майя Григорьевна!

Именно ПСРМ выдвинула в 2015 году постановление о захваченном государстве, набрав 38 голосов.

Именно ПСРМ митинговала против кражи миллиарда, когда вы голосовали за выдачу миллиардов банкам Шора! Про BEM и аэропорт промолчим.

Повторю то, что и пятикласснику известно: создание парламентского большинства и правительства автоматически избавят страну от явления захвата. Все руководители ЦИК, КСТР, КС, СИБ, ГП тут же подадут в отставку, а кое-кто в тот же день будет в самолете, летящем на Сейшельские острова! Ваши якобы антиолигархические законы – откровенная ложь! Их невозможно принять без парламентского большинства и избрания руководства парламента!

На самом деле Майя Санду никогда не пойдет на альянс с ПСРМ. А всё потому, что это угрожает власти ДПМ.

Они не хотят переговоров, коалиций, парламентского большинства с ПСРМ. Они не хотят делиться властью с ПСРМ, чтобы не раздражать ДПМ и посла США. Они не хотят даже слушать об условиях ПСРМ и ее программе, не то, чтобы альянс создавать.

Стоит ли ПСРМ в таких условиях идти на поводу у АКУМ? Стоит ли отказаться от своих программ, обещаний избирателям?

Не уверен. Предателей никто не любит…

И таки-да! В отличие от АКУМ, ПСРМ еще готова к переговорам и надеется на благоразумие его лидеров.