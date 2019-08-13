Политисполком ПСРМ обсудил политическую ситуацию в стране и рекомендовал парламентской фракции социалистов подписать новое соглашение с “АКУМ”

Политисполком ПСРМ обсудил политическую ситуацию в стране и рекомендовал парламентской фракции социалистов подписать новое соглашение с “АКУМ”

Во вторник состоялось заседание Политического исполнительного комитета Партии социалистов Республики Молдова.

На нем были обсуждены текущая политическая ситуация в стране, календарный план подготовки к всеобщим местным выборам, намеченным на 20 октября 2019 года, рекомендации к предстоящему Республиканскому совету ПСРМ, а также действия парламентской фракции ПСРМ на ближайший период.

– Политисполком отметил, что временное соглашение с политическим блоком “АКУМ”, подписанное 8 июня 2019 года, большей частью выполнено, и рекомендовал парламентской фракции ПСРМ подписать новое соглашение, – говорится в заявлении для прессы формирования по этому поводу. 

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