“Политика пусть будет в парламенте, а городу нужен хозяин!”: известные личности призывают кишиневцев выйти на выборы 3 ноября

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Не оставаться равнодушными, а 3 ноября прийти на выборы и проголосовать за настоящего хозяйственника, ведь судьба Кишинева – в руках каждого из нас! С таким призывом к жителям муниципия обращаются известные личности нашей страны.

Михаил Пойсик, доктор экономических наук:

– Если у нас сегодня на выборы приходит только треть, это значит, что меньше 20% принимают решение за нас. Мы хотим, чтобы в этом городе было нормально, значит, мы должны найти 20 минут времени, прийти и проголосовать. Мало того, что проголосовать самим, но убедить своих друзей, коллег, знакомых и так далее, что это – обязанность наша, если мы хотим жить нормально, по-европейски, в этой стране и в этом городе.

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Валерий Демидецкий, журналист:

– Хочется верить, что эта полоса невезения, которая продолжается у нас десятилетия, как в известной песне про дикарей, которые не могли отменить понедельники, закончится, что наши люди проявят мудрость и наш город расцветет. Для этого надо просто выйти на выборы и помнить, что судьба нашего города – в наших руках. Никто, кроме нас, ее не решит. Выйти, проявить мудрость и проголосовать!

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Александр Стукалов, основатель кофейни в Кишиневе:

– Мэр, который управлял Кишиневом прошлые сроки, тоже был выбран нами. Просто одни ходили на выборы, а другие сидели дома. А потом, на кухнях, злословили о том, как плохо живется в Кишиневе. Поэтому я предлагаю всем, я призываю всех третьего числа прийти на выборы и выбрать мэра города, чтобы потом не было больно и обидно за наш город, чтобы потом мы не говорили: «Я его не выбирал!» Приходите и сделайте свой выбор!

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Елена Пахомова, журналист:

– 3 ноября мы должны поставить штамп там, где мы считаем это действительно необходимым. Это действительно право каждого решить, кто же должен быть главным человеком в этом городе. И не забывать после того, как пройдут выборы, спрашивать с этого человека. Потому, что те, кто пришел, – это меньшинство, а я надеюсь, что все-таки, наконец, это будет большинство людей – у них действительно есть право спрашивать со своего градоначальника: я за вас голосовал или я за вас не голосовал! Вот тот, кто не приходил – извините! По какому праву вы будете взывать к кому бы то ни было или пенять кому-то на кого-то, что он что-то делает не так? Спросите прежде самого себя – а делаете ли вы так, как надо, так как полагается? Поэтому, начните с себя перемены к лучшему, а там, глядишь, сначала город подтянется, а потом – и страна.

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Ирина Иванченко, журналист:

– Я очень надеюсь, друзья, я очень надеюсь, кишиневцы, что 3 ноября вы выйдете из дома и пойдете и отдадите свои голоса. И я вас очень прошу: не голосуйте «против», голосуйте «за». Голосовать «против» – это оставить все, как есть, остаться жить в прошлом, остаться в этом убогом состоянии, в котором сегодня находится столица европейского государства! Выходите на выборы и отдавайте свой голос «за» – за город, за Кишинев! Дорогие кишиневцы, давайте восстановим наш город!

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Константин Харет, директор театра имени Чехова:

– Не надо пускать всё на самотек. Ведь потом, если что-то не получится, допустим, у примара, мы скажем: «Вот, у него не получилось». И мы, таким образом, уходим от ответственности. Но, если мы его выберем, и он сделает так, чтобы наш город расцвел, то мы скажем: «Мы тоже приложили к этому руку». Мы его поддержал, и он создал будущее этого города не только для нас, но и для наших детей и наших внуков, а, может, и правнуков. Согласитесь, что у нас замечательный, красивый город. Недаром в советское время была замечательная песня: «Мой белый город, ты цветок из камня» Это цветок! Поэтому я думаю, что надо дать шанс Кишиневу расцвести снова!

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Лилия Шоломей, народная артистка РМ:

– Выходите голосовать! Не будьте равнодушны. Только равнодушие порождает зло. Люди, выходите! Не будьте ленивыми! Проявите свою позицию, в этом заключается любовь! Нам жить в этом городе!

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Александр Шишкин, мастер искусств, актер:

– Я не прошу, я призываю вас прийти 3 числа на выборы. Подумайте о будущем своих детей, о будущем этой страны и этого города. Голосуйте сердцем за того, кто исправит ситуацию в нашем городе!

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Михаил Мунтян, народный артист Молдовы:

– Я бы хотел вас всех попросить, чтобы вы вышли на выборы. Почему? Потому что мы должны выбрать мэра, мы должны прекратить заниматься политикой – кто с кем, “левые” или “правые”. Политика пусть будет в парламенте, а мы должны выбрать мэра. Выбрать такого человека, который знает город, который знает проблемы, болеет за город так, как мы все должны болеть!