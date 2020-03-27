Политические партии смогут жертвовать свои ассигнования на борьбу с коронавирусом

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Комиссия по ЧС рассмотрела инициативу ПСРМ и приняла решение отступить от положений статьи 28 Закона “О политических партиях” для того, чтобы политформирования смогли направить получаемые ими из госбюджета ассигнования на борьбу с коронавирусом. Об этом объявил Ион Кику.



– В настоящее время партии не могут это сделать, даже если хотят. Данным решением мы предоставляем политическим формированиям такую возможность, и предлагаем им использовать ее, – сказал он.

Напомним, в среду ПСРМ предложила отказаться от получаемых партиями ассигнований и направить эти деньги на борьбу с коронавирусом.

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