Полиэтиленовые пакеты скоро уйдут в историю: правительство утвердило законопроект, запрещающий их использование

Сегодня правительство утвердило законопроект, который предусматривает постепенный запрет на использование и изготовление полиэтиленовых пакетов. На их замену придут бумажные или тканевые мешочки.

Согласно законопроекту, пластиковые пакеты будут входить в запрет постепенно, а к 2021 году планируется полностью от них избавиться. Постепенность заключается в том, что ограничения на использование и продажу полиэтиленовых пакетов будут налагаться в зависимости от толщины. Так, первыми к использованию будут запрещены ПВД и ПНД пакеты, толщина которых равно или превышает 50 микрон. Такие пакеты нельзя будет использовать уже с 1 января 2019 года, пишет bani.md.

Следующий этап будет введён с 1 января 2020 года – тогда будет запрещено продавать и покупать полиэтиленовые пакеты, толщина которых составляет менее 50 микрон. Исключением будут являться пакеты, используемые в качестве упаковки. А с 1 января 2021 года будут запрещены даже самые тонкие пакеты, толщина которых менее 15 микрон, за исключением используемых для упаковки.

Напомним, что летом 2017 года депутаты парламента одобрили этот законопроект, который предусматривает наложение штрафов от 5 000 до 10 000 леев за использование или продажу полиэтиленовых одноразовых пакетов.