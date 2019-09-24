Полиция заменяет свою услугу в Viber на платформу для приёма обращений граждан

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Сегодня, 24 сентября, Генеральный инспекторат полиции запустил новую службу для общения с гражданами. Она придёт на замену номера полиции в Viber. Коммуникационная платформа была заменена на основе предложений, полученных от гражданского общества.

Для того, чтобы связаться с представителями полиции, необходимо открыть официальную страницу Полиции Республики Молдова и перейти к рубрике «Твоя идея имеет значение», где можно оставить свои предложения по улучшению работы полицейских в таких областях, как: дорожная безопасность, безопасность и общественный порядок, подростковая преступность и т.д.

Сотрудники полиции будут круглосуточно регистрировать предложения граждан, после чего они будут проанализированы и при необходимости осуществлены. Стоит отметить, что платформа не заменяет службу 112, поэтому в чрезвычайных ситуациях или если вы стали свидетелем преступления, следует звонить по этому экстренному номеру или подавать заявление в ближайший Инспекторат полиции.

Деятельность номера Viber +373 (0) 78090902 будет прекращена в связи с переходом на новую платформу.