Полиция задержали двух киллеров из Азербайджана, разыскиваемых украинскими властями (ВИДЕО)

Полиция задержали двух киллеров из Азербайджана, разыскиваемых украинскими властями (ВИДЕО)

Молдавские органы правопорядка задержали двух участников преступной группировки, которые играли роль киллеров и действовали на территории стран СНГ.

Как сообщает пресс-служба полиции РМ, преступниками оказались двое граждан Азербайджана 26 и 32 лет. Они были объявлены в международный розыск украинскими властями после вооружённого нападения, в результате которого погиб один человек, и еще один был ранен. Известно, что убийцы использовали автомат Калашникова.

По данным полиции Украины, вооружённое нападение произошло в Харькове 29 марта 2018 года. Группа людей вышла из ресторана, когда в них стали стрелять. В результате этого 32-летний гражданин Азербайджана получил огнестрельное ранение в голову. От полученных травм он скончался в больнице. А 38-летний гражданин Грузии получил ранение в бедро. Нападающие скрылись с места преступления, оставив там своё оружие.

Подозреваемые в вооружённом нападении были задержаны молдавскими правоохранителями 8 мая, после того, как была получена оперативная информация от Национального инспектората по расследованиям. Органы правопорядка определили, что преступники незаконно пересекли границу Молдовы, намереваясь тут получить фальшивые документы, и отправиться в Турцию в целях уклонения от уголовной ответственности.

На данный момент подозреваемые находятся под предварительным арестом. В ближайшее время будет проведена процедура экстрадиции арестантов в Украину.

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