Полиция задержали двух киллеров из Азербайджана, разыскиваемых украинскими властями (ВИДЕО)

Молдавские органы правопорядка задержали двух участников преступной группировки, которые играли роль киллеров и действовали на территории стран СНГ.

Как сообщает пресс-служба полиции РМ, преступниками оказались двое граждан Азербайджана 26 и 32 лет. Они были объявлены в международный розыск украинскими властями после вооружённого нападения, в результате которого погиб один человек, и еще один был ранен. Известно, что убийцы использовали автомат Калашникова.

По данным полиции Украины, вооружённое нападение произошло в Харькове 29 марта 2018 года. Группа людей вышла из ресторана, когда в них стали стрелять. В результате этого 32-летний гражданин Азербайджана получил огнестрельное ранение в голову. От полученных травм он скончался в больнице. А 38-летний гражданин Грузии получил ранение в бедро. Нападающие скрылись с места преступления, оставив там своё оружие.

Подозреваемые в вооружённом нападении были задержаны молдавскими правоохранителями 8 мая, после того, как была получена оперативная информация от Национального инспектората по расследованиям. Органы правопорядка определили, что преступники незаконно пересекли границу Молдовы, намереваясь тут получить фальшивые документы, и отправиться в Турцию в целях уклонения от уголовной ответственности.

На данный момент подозреваемые находятся под предварительным арестом. В ближайшее время будет проведена процедура экстрадиции арестантов в Украину.