Полиция задержала живодёров, опубликовавших фотографии со зверским убийством животного в соцсети

Полиция задержала живодёров, опубликовавших фотографии со зверским убийством животного в соцсети

Молодой человек опубликовал в социальной сети фотографии, изображающие зверскую расправу над животным.

Сотрудникам полиции удалось установить личности подозреваемых по этому делу. Ими оказались двое 19-летних жителей села Кухурештий де Сус Флорештсткого района, сообщает пресс-служба полиции.

– Мы нашли факты, доказывающие совершение преступления, вблизи дома одного из подозреваемых, которого сопроводили в Инспекторат полиции, – написал в соцсети заместитель главы Генерального инспектората полиции Георгий Кавкалюк.

По факту жестокого обращения с животными возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит штрафы от 25 000 до 37 500 леев, общественные работы на срок от 100 до 180 часов или лишение свободы на срок до 1 года.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md