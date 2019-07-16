Полиция задержала жительницу столицы по подозрению в хранении и распространении наркотиков (ВИДЕО)

Полиция задержала жительницу столицы по подозрению в хранении и распространении наркотиков (ВИДЕО)

Сотрудники полиции сектора Рышкановка провели обыски у 42-летней жительницы столицы, подозреваемой в незаконном обороте наркотических средств.

За преступной деятельностью подозреваемой правоохранители следили в течение месяца. Впоследствии при обыске в квартире женщины сотрудники полиции обнаружили 200 г зелёной растительной массы, похожей на марихуану, 10 г желтоватой растительной массы и самодельные приспособления для употребления наркотиков. Пакеты, обнаруженные при обыске, были изъяты и отправлены на экспертизу. Возможная прибыль от продажи этих веществ могла составить 20 000 леев.

Ранее женщину уже привлекали к ответственности за подобные деяния. Согласно действующему законодательству, подозреваемой грозит лишение свободы на срок от 1 года до 6 лет.

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