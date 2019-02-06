Полиция задержала жителя Гагаузии, разыскиваемого за езду в нетрезвом виде

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Сотрудники инспектората полиции Комрата задержали на прошлой неделе жителя Гагаузии, который ранее был объявлен в розыск за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили в Управлении внутренних дел Гагаузии, в целом с 28 января по 4 февраля 2019 года на территории Гагаузии было зарегистрировано 156 сообщений о правонарушениях. Среди них: 10 краж, 2 случая хулиганства и 1 пожар.

Помимо этого, был задокументирован 1 случай незаконного оборота наркотиков и 1 правонарушение в сфере экономики, пишет gagauzinfo.md. Сотрудниками Инспектората полиции Комрат был также задержан уголовный преступник из числа объявленных в розыск.

На дорогах Гагаузии произошло 7 ДТП. Основной причиной аварий послужило несоблюдение правил дорожного движения, невнимательность водителей и погодные условия.