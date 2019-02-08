Полиция задержала жителя Дубоссар, который планировал убийство чешского бизнесмена (ФОТО, ВИДЕО)

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20-летний житель Дубоссарского района был задержан по подозрению в подготовке убийства гражданина Чехии. Пострадавший был спасён благодаря оперативному вмешательству полиции.

В январе сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью совместно с Национальным инспекторатом расследований и Главным управлением уголовного преследования ГИП выследили гражданина, который готовил убийство находящегося в Республике Молдова бизнесмена из Чехии.

По данному делу было проведено несколько специальных следственных мероприятий, и были собраны доказательства, подтверждающие преступные намерения подозреваемого. Так, 5 февраля было установлено место, где подозреваемый намеревался убить жертву. Мужчина также выбрал средства для совершения преступления и продумал способы ухода с места происшествия. Для осуществления преступного плана подозреваемый приобрёл металлическую трубу, перчатки, а также самостоятельно изготовил маску.

В тот же день, на одной из улиц в центре столицы, где подозреваемый назначил встречу бизнесмену, мужчину задержали. Если его признают виновным, злоумышленнику грозит тюремное заключение сроком до 10 лет.