Полиция задержала жителя Дрокии, вымогавшего у жертвы 4 000 евро (ВИДЕО)

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29-летний житель Дрокиевского района был задержан по подозрению в вымогательстве 4 000 евро. Он шантажировал через Интернет жертву, проживающую за границей.

Инцидент произошёл в период между 2018 и 2019 годами. Три дня назад подозреваемый был задержан правоохранителями после проведения обыска в его доме.

По факту мошенничества мужчина был задержан на 72 часа. По данным прокуратуры, подозреваемый ранее уже представал перед судом, пишет tv8.md.

В соответствии с законодательством, в случае обвинительного приговора задержанному грозит штраф в размере от 850 до 1 350 условных единиц или лишение свободы на срок от 2 до 6 лет.