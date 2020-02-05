Полиция задержала жителей столицы, продававших наркотики через Telegram (ФОТО, ВИДЕО)

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Сотрудники Управления по борьбе с наркотиками совместно с полицией и прокуратурой сектора Рышкановка разоблачили деятельность организованной преступной группы. Её члены занимались производством, контрабандой и распространением наркотических веществ.

Полиция установила, что членами ОПГ оказались 5 жителей столицы в возрасте от 19 до 26 лет. Подозреваемые создали канал в приложении Telegram, через который сбывали клиентам запрещённые вещества.

Полиция установила, что лидером группы был 35-летний житель Кишинёва, ранее осуждённый за сбыт наркотиков в особо крупных размерах. В результате проведённых обысков правоохранители обнаружили и конфисковали около 300 граммов синтетических наркотиков PVP, 20 граммов амфетамина, 25 таблеток, обладающих психотропным действием, 7 таблеток экстази, 15 граммов марихуаны, около 30 граммов измельчённых таблеток, электронные весы, пистолет, денежные средства в размере 12 000 леев, 5 мобильных телефонов, компьютер, упаковку для веществ и т. д. Общая стоимость изъятого оценивается в 300 000 леев.

В рамках обысков полиция задержала двух подозреваемых. Если их вина будет доказана, им грозит тюремное заключение сроком от 7 до 15 лет.