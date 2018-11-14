Полиция задержала вора, укравшего на Буюканах скутер (ВИДЕО)

25-летний житель посёлка Думбрава был задержан в секторе Буюкань сотрудниками управления полиции Кишинева. Мужчина подозревается в краже скутера модели Honda и двух шлемов на общую сумму в размере 17 000 леев.

Согласно информации, полученной в ходе расследования, мужчина украл скутер, припаркованный на улице Гиочеилор в секторе Буюкань, и скрылся в неизвестном направлении. Впоследствии украденный скутер был обнаружен на месте проживания подозреваемого.

Молодой человек признал свою вину. В связи с инцидентом было возбуждено уголовное дело. Согласно действующему законодательству, подозреваемому грозит штраф в размере от 32 500 до 67 000 леев, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до 4 лет.