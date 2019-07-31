Полиция задержала вора, укравшего из чужого жилища деньги (ВИДЕО)

0

20 апреля в полицию сектора Рышкановка обратился житель коммуны Гратиешты, который сообщил о пропаже денег из дома.

На месте преступления 36-летний хозяин жилища сообщил полиции, что вернулся домой и обнаружил разбитое окно на втором этаже. Впоследствии выяснилось, что из дома пропали 6 700 леев.

Подозреваемого удалось задержать на днях. Им оказался 30-летний житель Оргеевского района. Мужчина признал свою вину и заявил, что потратил украденное на личные нужды.

В то же время следователи установили, что задержанный находился в розыске за аналогичные преступления. Согласно действующему законодательству, правонарушителю грозит штраф в размере от 32 500 до 67 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до 4 лет.