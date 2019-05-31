Полиция задержала вора-домушника, укравшего из чужого жилища 7 000 леев (ВИДЕО)

0

26-летний житель Новоаненского района был задержан сотрудниками полиции сектора Рышкановка за кражу. Инцидент произошёл 16 мая.

В полицию обратилась 30-летняя жительница Чореску, которая сообщила, что из её дома пропали деньги. Сотрудники правоохранительных органов установили, что злоумышленник проник в дом через окно и украл 7 000 леев.

Впоследствии нарушитель был задержан и доставлен в инспекторат для выяснения всех обстоятельств. Мужчина признался в содеянном и сообщил полиции, что в момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения, а украденную сумму потратил. Стоит отметить, что для задержанного это не первое правонарушение подобного рода.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. В соответствии с действующим законодательством, виновному грозит штраф в размере от 32 500 до 67 500 леев, общественные работы от 180 до 240 часов или лишение свободы сроком до 4 лет.