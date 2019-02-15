Полиция задержала вооружённых рецидивистов, ограбивших на улице девушку (ВИДЕО)

Полиция задержала вооружённых рецидивистов, ограбивших на улице девушку (ВИДЕО)

Сотрудники полиции сектора Чеканы задержали 30-летнего жителя столицы, который вместе с приятелем совершил ограбление в Бубуечь. Преступление было совершено в июне 2018 года.

В полицию обратилась девушка, которая рассказала, что ей угрожали оружием и отобрали мобильный телефон и деньги. Жертва сообщила правоохранительным органам, что в момент, когда она парковала машину, к ней подошли двое неизвестных и, угрожая оружием, ограбили. Общий ущерб составил 9 900 леев.

Вскоре один из подозреваемых, 32-летний мужчина, был задержан. Он признал свою вину и был приговорён судом к 7 годам лишения свободы. Второй участник преступления был объявлен в розыск.

6 февраля второй подозреваемый также был задержан. Следует отметить, что вышеуказанные лица ранее привлекались к ответственности за кражи, грабежи и незаконный оборот наркотиков.

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