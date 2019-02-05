Полиция задержала водителя Lexus “под кайфом”, ранее лишённого прав (ВИДЕО)

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Вчера поздним вечером сотрудники НИП заметили в городе Чимишлия автомобиль марки Lexus, который ехал по направлению в Комрат на высокой скорости.

Патрульные попытались остановить «шумахера», но он намеренно ускорился. В связи с этим сотрудники полиции инициировали погоню, пишет пресс-служба Национального инспектората патрулирования. Спустя некоторое время правоохранителям все же удалось остановить автомобиль, который уже подъезжал к Комрату.

В ходе проверки выяснилось, что 25-летний житель Комрата, который был за рулём автомобиля, был лишён права на вождение любого транспортного средства. Ранее он управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В ходе проверки патрульные также обнаружили в салоне машины пакетик с растительной массой зелёного цвета, а поведение водителя было характерно человеку, находящемуся под воздействием наркотических веществ.

Патрульные сопроводили нарушителя в больницу для того, чтобы провести экспертизу, однако водитель категорически отказался проходить проверку. В связи с этим была вызвана оперативная группа, а водитель был сопровождён в Инспекторат полиции Чимишлии для документирования случая.

Стоит отметить, что в отношении водителя возбуждено уголовное дело в связи с отказом проходить тест на наркотики, а также административное дело за превышение скорости, отказ подчиниться сотрудникам полиции, а также за вождение транспортного средства без прав.