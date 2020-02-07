Полиция задержала водителя, который сбил в Яловенах 23-летнюю женщину и сбежал с места ДТП

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Инцидент произошёл 2 февраля вблизи села Рэзень Яловенского района. Водитель сбил 23-летнюю женщину и скрылся с места аварии.

В результате следственных мероприятий, предпринятых полицейскими ИП Яловен и сотрудниками Национального инспектората расследований, было установлено, что за рулём автомобиля марки Skoda Kodiaq, который сбил пешехода, находилась 40-летняя жительница города Чимишлия.

Подозреваемая была задержана на 72 часа, сообщает пресс-служба полиции. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.