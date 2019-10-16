Полиция задержала троих подозреваемых в убийстве мужчины в Сарата-Галбенэ

Полиция задержала троих подозреваемых в убийстве мужчины в Сарата-Галбенэ

Сотрудники правоохранительных органов задержали троих подозреваемых по делу об убийстве мужчины, труп которого был найден два дня назад у родника в селе Сарата-Галбенэ.

Задержанным 18, 24 и 50 лет. Их поместили в изолятор на 72 часа, пишет protv.md. На данный момент правоохранительные органы пытаются выяснить, как именно было совершено преступление.

Напомним, два дня назад случайный прохожий наткнулся на труп 35-летнего мужчины у сельского родника. На теле погибшего были признаки насильственной смерти.

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