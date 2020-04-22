Полиция задержала сбежавшего несколько дней назад пациента с подозрением на коронавирус

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27-летний мужчина, который на прошлой неделе сбежал из “Центра COVID-19” на “Moldexpo”, был задержан и доставлен обратно в медучреждение для проведения повторных анализов.

По словам сотрудника пресс-службы столичной полиции Светланы Скрипник, беглеца обнаружили на одной из улиц в секторе Буюканы. Его доставили обратно в “Центр COVID-19” для тестирования на коронавирус, пишет zdg.md.

Напомним, молодой человек был объявлен в розыск после того, как самовольно покинул триажный центр, куда попал 16 апреля с подозрением на COVID-19. Мужчине грозит штраф в размере 22 500 леев.

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