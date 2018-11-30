Полиция задержала с поличным автомобильного вора (ВИДЕО)

Полиция задержала с поличным автомобильного вора (ВИДЕО)

23-летний мужчина из Теленештского района был задержан с поличным сотрудниками полиции Буюкан при попытке кражи из автомобиля.

При помощи металлического лома молодой человек открыл дверь автомобиля Honda CRV, припаркованного на улице Алба-Юлия. Подозрительный мужчина был замечен полицией примерно в 01:00, во время патрулирования в секторе Буюканы.

За содеянное подозреваемый рискует получить штраф в размере от 29 000 до 67 500 леев или тюремное заключение на срок от 1 до 3 лет.

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