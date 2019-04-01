Полиция задержала рецидивиста, ограбившего уличного прохожего (ВИДЕО)

Полиция задержала рецидивиста, ограбившего уличного прохожего (ВИДЕО)

41-летний уроженец Гагаузии был задержан сотрудниками полиции сектора Рышкановка за совершение ограбления. Инцидент произошёл утром 28 марта.

29-летний мужчина стоял перед продуктовым магазином, расположенным по улице Алеку Руссо. К нему подошёл подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения. Между мужчинами завязался конфликт, в результате которого подозреваемый ударил жертву по лицу и украл мобильный телефон и кошелёк.

Подозреваемый был задержан по горячим следам и доставлен в участок. Мужчина признал свою вину. Стоит отметить, что ранее он представал перед судом за аналогичные преступления и грабёж.

Согласно уголовному законодательству, нарушителю грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.

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