Полиция задержала преступную группу, промышлявшую квартирными кражами на Рышкановке (ВИДЕО)

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Преступная группа из 3 человек была задержана сотрудниками полиции сектора Рышкановка. Подозреваемыми оказались молодые люди в возрасте 19 и 20 лет из Глодян и Хынчешт, ранее судимые за аналогичные преступления. Согласно информации, собранной следственными органами, подозреваемые совершили серию квартирных краж.

Злоумышленники проникали в жилища граждан через окна, пока владельцев не было дома. В январе-феврале подозреваемые ограбили, по крайней мере, 3 квартиры в секторе Рышкановка, откуда похитили деньги и золотые изделия на общую сумму 400 000 леев. В результате обысков, проведенных в домах преступников, сотрудники полиции обнаружили и изъяли часть похищенного имущества, которое было возвращено владельцам.

Трое молодых людей были арестованы за кражи в особо крупных размерах. За подобные действия действующее уголовное законодательство предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.