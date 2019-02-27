Полиция задержала преступную группу, промышлявшую кражей автозапчастей (ФОТО, ВИДЕО)

0

Преступная группа, специализирующаяся на кражах автозапчастей из иномарок (фары, датчики парковки, бамперы, радиаторы и т. д.), была задержана сотрудниками правоохранительных органов из Молдовы и Одессы. Преступления были совершены на территории Кишинёва и Одессы.

Члены группы, пять человек в возрасте от 32 до 43 лет, являются жителями Приднестровья. Их подозревают в совершении ка минимум 15 грабежей в течение двух месяцев. Сумма ущерба составляет 2 миллиона леев.

Подозреваемые действовали в основном в ночное время. Через разбитое окно они проникали в салоны припаркованных авто и совершали кражи. Таким образом, на месте преступления – при краже из автомобиля Lexus в Одессе – были задержаны с поличным двое подозреваемых.

Молдавская полиция в сотрудничестве с правоохранительными органами из Одессы проводит специальные следственные действия по задержанию всех лиц, принадлежащих к преступной группе. Виновным грозит тюремное заключение на срок от 7 до 12 лет.