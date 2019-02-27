Полиция задержала преступную группу, промышлявшую кражей автозапчастей (ФОТО, ВИДЕО)

Полиция задержала преступную группу, промышлявшую кражей автозапчастей (ФОТО, ВИДЕО)

Преступная группа, специализирующаяся на кражах автозапчастей из иномарок (фары, датчики парковки, бамперы, радиаторы и т. д.), была задержана сотрудниками правоохранительных органов из Молдовы и Одессы. Преступления были совершены на территории Кишинёва и Одессы.

Члены группы, пять человек в возрасте от 32 до 43 лет, являются жителями Приднестровья. Их подозревают в совершении ка минимум 15 грабежей в течение двух месяцев. Сумма ущерба составляет 2 миллиона леев.

Подозреваемые действовали в основном в ночное время. Через разбитое окно они проникали в салоны припаркованных авто и совершали кражи. Таким образом, на месте преступления – при краже из автомобиля Lexus в Одессе – были задержаны с поличным двое подозреваемых.

Молдавская полиция в сотрудничестве с правоохранительными органами из Одессы проводит специальные следственные действия по задержанию всех лиц, принадлежащих к преступной группе. Виновным грозит тюремное заключение на срок от 7 до 12 лет.

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