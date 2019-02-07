Полиция задержала преступников, ограбивших жителя Вадул-луй-Водэ (ВИДЕО)

0

На 54-летнего мужчину напали двое неизвестных, которые забрали у жертвы документы и денежные средства в размере 1 300 леев. Инцидент произошёл вечером 25 января в Вадул-луй-Водэ.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции сектора Чеканы. В ходе следственных мероприятий были выявлены подозреваемые, которыми оказались двое местных жителей 27 и 28 лет. Стоит отметить, что задержанные ранее привлекались к ответственности за аналогичные преступления.

Подозреваемые признали свою вину. В соответствии с действующим уголовным законодательством им грозит тюремное заключение сроком от 5 до 7 лет.