Полиция задержала подростка, сознавшегося в убийстве водителя такси

Полиция задержала подростка, сознавшегося в убийстве водителя такси

30 августа сотрудниками полиции сектора Чеканы был задержан 16-летний житель Сорокского района. Несовершеннолетний обвиняется в умышленном убийстве 61-летнего мужчины.

По данным полиции, погибший работал таксистом. Тело жертвы было выброшено в лесополосе в Рышканском районе. Автомобиль мужчины впоследствии был найден на улице Зимбрулуй в столичном секторе Рышкановка. Затем задержали и предполагаемого преступника.

В ходе уголовного процесса подозреваемый признал свою вину. В соответствии с действующим законодательством, задержанному грозит тюремное заключение на срок от 15 до 20 лет или пожизненное заключение.

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