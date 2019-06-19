Полиция задержала подозреваемых в громком убийстве в Ниспоренах (ФОТО)

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Сотрудники Национального инспектората расследований и Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам задокументировали незаконную деятельность группы людей, подозреваемых в убийстве и хулиганстве.

Как сообщает пресс-служба Полиции РМ, уголовное преследование проводилось в рамках двух уголовных дел, возбужденных по факту убийства 39-летнего жителя Ниспорен, совершённого 25 мая 2019 года в результате хулиганства со стороны группы людей с использованием огнестрельного оружия. Напомним, что сразу после преступления полиция задержала 24-летнего подозреваемого, жителя этого же населённого пункта, из оружия которого был произведён выстрел.

В ходе расследования органы правопорядка идентифицировали ещё 4-х человек в возрасте от 21 до 38 лет, причастных к убийству, которые скрылись от органов уголовного преследования на территории Кишинёва. Вчера, 18 июня, они были задержаны в Кишинёве сотрудниками спецбригады «Fulger». В ходе обысков правоохранители обнаружили большое количество оружия и боеприпасов, законность хранения которых проверяется.

Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит тюремное заключение до 20 лет или пожизненное лишение свободы за убийство. А за хулиганство они рискуют лишиться свободы на срок до 7 лет.