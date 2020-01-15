Полиция задержала подозреваемого в жестоком убийстве в Бельцах

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Подозреваемый в тройном убийстве в Бельцах задержан. Им оказался 21-летний уроженец Тирасполя.

Мужчину задержали на 72 часа, пишет moldova24.info. В случае обвинительного приговора ему грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненное заключение.

Напомним, что сегодня утром в полицию Бельц поступило сообщение о пожаре в частном доме. После того, как сотрудники ГИЧС ликвидировали возгорание, в помещении были обнаружены тела трёх погибших.

Вскоре полицией были установлены личности жертв: 35-летняя женщина и двое мужчин, 40 и 44 лет. На их телах обнаружили признаки насильственной смерти.