Полиция задержала подозреваемого в жестоком убийстве, совершённом 2 года назад

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Сотрудники Управления по борьбе с тяжкими преступлениями совместно с полицией и прокуратурой Страшен, а также бригадой спецназначения «Фулджер» задержали 40-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве своего бывшего сокамерника, труп которого был найден в 2016 году в лесополосе.

По данным пресс-службы полиции, подозреваемый является жителем села Сирец Страшенского района, ранее он отбывал наказание за различные преступления (насилие, кражи, ограбления и т.д.). В феврале 2016 года полицейские обнаружили в лесополосе вдоль трассы Одесса – Брест у населённого пункта Микэуць труп 45-летнего мужчины. На теле погибшего были обнаружены десятки проникающих ранений в области живота и два ранения в области сердца.

В результате следственных мероприятий полицейские установили, что жертва и подозреваемый были знакомы со времён совместного отбывания срока в пенитенциарном учреждении. Выйдя на свободу в 2015 году, они совместно организовали преступную группировку, специализирующуюся на кражах в местах развлечений, расположенных вблизи леса на трассе Одесса – Брест. Таким образом, после совершения очередного ограбления, сообщники поссорились из-за недопонимании в распределении «добычи». В связи с этим, подозреваемый, заранее спланировав, назначил встречу с бывшим сокамерником в лесу, где и убил его.

Обвиняемый был помещён под 30-дневный арест. Если его признают виновным, то мужчине грозит лишение свободы от 15 до 30 лет или пожизненное заключение.