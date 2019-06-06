Полиция задержала подозреваемого в жестоком убийстве мужчины в Бельцах

Полиция задержала подозреваемого в жестоком убийстве мужчины в Бельцах

Человек, который подозревается в убийстве, совершённом в День города Бельцы, был идентифицирован и задержан полицией. Им оказался 33-летний мужчина, который проживал в одном доме с жертвой.

Согласно полученной информации, задержанный не признал свою вину и отказался сотрудничать со следствием. Ранее он был судим за кражу и другие преступления. По словам соседей, подозреваемый и убитый были знакомы, передаёт tvn.md.

Напомним, что бельчанин был убит в день празднования храма северной столицы. Его труп на улице нашли прохожие, которые сообщили об этом в полицию.  Умершим оказался 41-летний мужчина. На его теле нашли многочисленные следы насильственной смерти.

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