Полиция задержала подозреваемого в убийстве жителя Чок-Майдана

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12 марта правоохранительные органы объявили в розыск 35-летнего Георгия Кульчу, который 6 марта вышел из дома и назад уже не вернулся. В полицию обратилась жена мужчины.



Во время осмотра одного из сельских домов 13 марта был обнаружен труп пропавшего мужчины с признаками насильственной смерти. Сотрудниками ИП Комрат преступление было раскрыто “по горячим следам”.

В совершении преступления подозревается 18-летний житель села Чок-Майдан, который уже был задержан на 72 часа, сообщает gagauzinfo.md. Если суд признает парня виновным в умышленном убийстве, ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.