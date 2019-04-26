Полиция задержала подозреваемого в убийстве пенсионера в Сороках

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Полиция выявила подозреваемого по делу об убийстве в селе Висока Сорокского района. Речь идёт о 55-летнем жителе того же района.

На данный момент детали произошедшего расследуются, пишет jurnal.md. В случае обвинительного приговора подозреваемому грозит тюремное заключение на срок от 12 до 20 лет или пожизненное.

Напоминаем, что убийство произошло 23 апреля. Труп 71-летнего мужчины был найден в его собственном доме. На теле пенсионера обнаружены множественные следы насильственной смерти.