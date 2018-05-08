Полиция задержала орудовавшего на Ботанике рецидивиста

27-летний житель Кишинева подозревается в совершении кражи и ограбления в столичном секторе Ботаника.

Согласно представленной информации, 9 апреля он украл в аптеке, расположенной на улице Индепенденцей, деньги и два мобильных телефона, причинив, таким образом, ущерб на общую сумму в 4150 леев. Еще одно преступление было совершено 15 апреля. Тогда злоумышленник угнал у 39-летней женщины велосипед стоимостью 5700 леев.

Мужчина полностью признал свою вину и был задержан на 30 суток для выяснения всех обстоятельств преступлений. Стоит отметить, что совсем недавно он вышел на свободу после того, как отбыл срок за аналогичные правонарушения.

Если его вина будет доказана, на сей раз ему грозит от 5 до 7 лет тюремного заключения.