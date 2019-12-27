Полиция задержала одного из членов действовавшей в столице наркобанды (ФОТО, ВИДЕО)

Полиция задержала одного из членов действовавшей в столице наркобанды (ФОТО, ВИДЕО)

Правоохранители поместили под арест на 30 суток члена организованной преступной группы, специализирующейся на незаконном обороте наркотиков на территории Кишинёва.

Было установлено, что обвиняемый, совместно с другими лицами, сбывал запрещённые препараты на территории столицы. В ходе проведённых обысков были обнаружены и изъяты: марихуана (500 г), гашиш марокканского происхождения (10 г), электронные весы для взвешивания психотропных веществ, а также самодельные приспособления для употребления наркотиков.

В настоящее время принимаются все возможные меры для установления личности других членов преступной группы. Задержанному члену ОПГ грозит лишение свободы на срок до 15 лет с лишением права заниматься определённой деятельностью на срок от 2 до 5 лет.

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