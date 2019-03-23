Полиция задержала несовершеннолетних воришек, ограбивших несколько церквей в Сынжерейском районе

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Двоим несовершеннолетним в возрасте 13 и 16 лет удалось всего за две ночи переполошить жителей четырёх сёл в Сынжерейском районе. За одну ночь они ограбили три церкви, а на следующую ночь были пойманы при попытке “поживиться” в четвёртой.

Первые три ограбления произошли в ночь с 20 на 21 марта. Злоумышленники взломали дверь церковной колокольни в селе Флэмынзень и украли 116 000 леев, пишет realitatea.md. Как утверждают в полиции, грабители вынесли из церкви 3 600 евро и 54 000 леев.

Затем двое несовершеннолетних разбили окно церкви в селе Кошкодень и вынесли из здания металлический сейф с 10 000 леями. В церкви в селе Боблетичь злоумышленники смогли найти только 150 леев.

На следующую ночь воры попытались проникнуть в церковь в селе Кишкэрень. На этот раз их поймали на месте преступления полиция и местные жители.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.