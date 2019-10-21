Полиция задержала несовершеннолетнего рецидивиста, промышлявшего кражами (ВИДЕО)

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Сотрудники полиции сектора Рышкановка задержали 16-летнего жителя коммуны Бачой, совершившего две кражи.

28 сентября в полицию обратился пострадавший, который сообщил, что из подвала его квартиры на улице Албишоара были похищены ценные вещи. В ходе расследований было установлено, что злоумышленник проник внутрь через окно и украл несколько строительных инструментов, причинив ущерб в размере 8 800 леев. Вскоре после этого подозреваемый проник в автомобиль Dacia, припаркованный на улице Албишоара, откуда украл ценности на 3 500 леев.

1 октября подозреваемый был задержан и доставлен в инспекторат. Несовершеннолетний признал свою вину и рассказал, что продал часть украденного имущества. Ранее он был привлечён к уголовной ответственности за кражу и употребление наркотиков.

Согласно действующему уголовному законодательству, за содеянное ему грозит штраф в размере от 32 500 до 67 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов или лишение свободы до 4 лет.