Полиция задержала несовершеннолетнего, которого разыскивали за кражу телефона (ВИДЕО)

Полиция задержала несовершеннолетнего, которого разыскивали за кражу телефона (ВИДЕО)

17-летний парень, находившийся в розыске, был задержан сотрудниками полиции сектора Рышкановка. Юноша совершил кражу мобильного телефона в июне этого года.

Жертва оценила ущерб в 9 900 леев. По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Молодой человек не явился на слушания по требованию правоохранительных органов, в результате чего был объявлен в розыск прокуратурой Рышкановки.

15 ноября несовершеннолетний был задержан и доставлен в инспекторат. Он признал свою вину. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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