Полиция задержала несовершеннолетнего, подозреваемого в краже из столичной церкви (ВИДЕО)

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17-летний житель Каларашского района был задержан сотрудниками полиции сектора Буюканы по подозрению в совершении кражи. Ранее несовершеннолетнего уже судили за аналогичные преступления.

Утром 22 апреля в полицию обратился настоятель католической церкви, расположенной на столичной улице М. Дософтей. Мужчина сообщил, что из храма пропали деньги.

На месте сотрудники правоохранительных органов установили, что злоумышленник взломал замок от ящика стола и украл деньги. Общий ущерб составил 18 000 леев.

Впоследствии подозреваемый был задержан. Несовершеннолетний признал свою вину, заявив сотрудникам полиции, что на украденные деньги купил мобильный телефон Samsung и очки 5D.

За кражу злоумышленнику грозит штраф в размере от 32 500 до 67 500 леев, общественные работы от 180 до 240 часов или тюремное заключение на срок до 4 лет.