Полиция задержала мужчину, насмерть сбившего молодого человека на Чеканах

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Органы правопорядка задержали 36-летнего мужчину из Единецкого района, который спровоцировал ДТП в столичном секторе Чеканы, в результате чего скончался 25-летний молодой человек.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, инцидент произошёл минувшей ночью на улице М. Драган. Автомобиль марки BMW сбил 25-летнего молодого человека и покинул место происшествия. Пострадавший скончался по дороге в больницу. В результате предпринятых мер правоохранители обнаружили автомобиль, который сбил пешехода. Он находился во дворе дома на улице М. Дрэган.

В результате следственных мероприятий было установлено, что подозреваемый намеревался покинуть территорию РМ, он был задержан в городе Бендеры и помещён под арест на 72 часа.

Если вина мужчины будет доказана, то ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.