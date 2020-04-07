Полиция задержала мужчин, ограбивших два магазина во Флорештах

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Двое жителей Флорештского района, подозреваемые в совершении краж из магазинов, находятся под следствием. Нанесённый ущерб составил около 15 500 леев.

Оба инцидента произошли в ночь со 2 на 3 апреля. Полицейским удалось задержать злоумышленников с поличным. Мужчины успели украсть 4 детских велосипеда, садовые инструменты и средства личной гигиены.

Подозреваемые сознались в содеянном. Ранее мужчин судили за аналогичные преступления. на этот раз за кражу им грозит до 4 лет лишения свободы.

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