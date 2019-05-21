Полиция задержала молодого человека, разгуливавшего по столице с наркотиками (ВИДЕО)

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Столичная полиция задержала 21-летнего парня, разгуливавшего по улицам с наркотиками в кармане. Внимание полицейских привлекло его странное поведение.

В субботу вечером в секторе Ботаника молодого человека заметил патруль. Увидев служебный автомобиль, последний поспешил скрыться, что привлекло внимание полицейских, пишет canal3.md.

В результате молодого человека задержали. Во время досмотра при нём обнаружили пакет с измельчённой растительной массой зелёного цвета со специфическим запахом.

Задержанный признался, что употребляет наркотики. Кроме того, он сообщил сотрудникам полиции, что приобрёл “товар” через интернет-магазин за 300 леев.

Молодого человека сопроводили в инспекторат полиции, а обнаруженный пакет изъяли и отправили на экспертизу. Обстоятельства инцидента выясняются.