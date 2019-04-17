Полиция задержала молодого бельчанина, попытавшегося ограбить прохожую (ВИДЕО)

Полиция задержала молодого бельчанина, попытавшегося ограбить прохожую (ВИДЕО)

Вечером 14 апреля патрульные инспекторы в Бельцах получили информацию о том, что разыскивается молодой человек, попытавшийся ограбить женщину.

Подозреваемый ударил жертву и попытался ограбить, однако женщина оказала сопротивление. В итоге злоумышленник скрылся в неизвестном направлении.

Менее чем через час его задержали и доставили в инспекторат полиции Бельц. Нарушителем оказался 20-летний местный житель.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Обстоятельства инцидента выясняются.

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