Полиция задержала иностранца, поставлявшего марихуану в Молдову

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Сотрудники ИП Сорокского района задержали гражданина Украины, который ввозил контрабандой наркотические вещества (марихуану) на территорию Республики Молдова в целях последующей продажи.

Мужчина периодически пересекал границу Республики Молдова и перевозил наркотики для дальнейшего распространения в Сорокском районе. Запрещённые вещества мужчина прятал в тайнике в автомобиле.

4 октября сотрудники полиции и прокуратуры Сорок задержали подозреваемого. При нём были обнаружены две сумки с растительной смесью со специфическим запахом, похожей на марихуану, в общем количестве около 1 500 г. В ходе слушания подозреваемый признал свою вину, заявив, что перевозил наркотики из Украины в Молдову через контрольно-пропускной пункт “Цекиновка-Сорока”. Приблизительная стоимость изъятого составила около 60 000 леев.

Если вина подозреваемого будет доказана, нарушителю грозит тюремное заключение на срок от 3 до 7 лет за незаконный оборот наркотиков и до 2 лет за контрабанду.